Giulia Cecchettin, i timori su Filippo Turetta nelle chat: «Mi dice "perché sei così cattiva, mi fai stare male quando esci da sola"»

Giulia Cecchettin aveva espresso più volte i suoi timori per gli atteggiamenti sempre più oppressivi e manipolatori dell'ex fidanzato Filippo Turetta. In alcuni messaggi WhatsApp, ottenuti in esclusiva da "Chi l'ha Visto?" e mostrati in anteprima dal TG1, la giovane vittima di femminicidio scriveva: «Durante la strada mi ha molto INSISTENTEMENTE (in maiuscolo, ndr) provato a convincere a dire no alle altre o a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre».

​Filippo Turetta, i cinque colloqui ma non con lo stesso psicologo (e nessuno è stato ascoltato). Le indagini: la Punto in arrivo in Italia

Giulia, i messaggi in cui parlava di Turetta

Nella stessa chat Giulia Cecchettin aggiungeva: «Mi ha detto cose del tipo: "Perché mi fai questo?". "Perché sei così cattiva, sai che mi fa male quando uscite da sole". "Siete già andate a fare colazione due settimane fa". "Se la cosa succede davvero niente davvero sarà come prima".

Insomma mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi». I messaggi risalgono al periodo in cui la ragazza era ancora fidanzata con Turetta: il 21enne, da quanto emerge dalle chat, sembrava che cercasse di isolarla allontanandola dalle amiche.

«Giulia aveva paura di Filippo»

Giulia Cecchettin aveva inoltre confidato alla sua amica più cara, Giulia Zecchin, di avere paura di Filippo. Lo ha rivelato quest'ultima, in un'intervista rilasciata a "Chi l'ha Visto?", in cui ha raccontato una confidenza fattale dalla Cecchettin. Giulia e Filippo si erano dati appuntamento in una gelateria: «Lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme - racconta Zecchin - e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata, si era alzato e aveva ha sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto, "per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone, perchè ho avuto paura"».