Elena Cecchettin: «Giulia non mi ha detto che aveva paura di Filippo perché sapeva che non lo sopportavo»

Elena Cecchettin, intervistata dalla trasmissione di Rai 3 Chi L'ha Visto? con Federica Sciarelli, ha parlato della relazione della sorella Giulia con Filippo Turetta. «Se c’è una cosa di cui mi pento è di essere stata così apertamente ostile verso Filipo perché magari Giulia non mi ha detto certe cose. Probabilmente lei pensava: “Se le dico che siamo tornati insieme, la deludo”.», ha raccontato la giovane spiegando i suoi tormenti.

Il rimorso

Da qui un'amarezza profonda e impenetrabile, che fiacca il cuore di Elena: «Lei non mi ha mai detto di avere paura di lui, una settimana prima che lui la uccidesse si erano visti in gelateria e lui aveva avuto dei comportamenti violenti sia a gesti sia a parole.

Giulia Cecchettin, i timori su Filippo Turetta nelle chat: «Mi dice "perché sei così cattiva, mi fai stare male quando esci da sola"»

Il dolore

L'omicidio di Giulia ha distrutto famiglie, atterritto un intero paese. Il dolore si è insediato nell'anima di Elena. Fitto e pungente. «Il male che sto provando adesso, lo potrei sopportare se avesse un senso ma non riesco a darmi pace pensando al male che ha provato lei. Pensare a tutte le possibilità che le sono state tolte, a tutte le cose che non potrà mai più fare, qualsiasi cosa.Le chiesi io con chi sarebbe andata al centro commerciale e quando mi disse con Filippo, io non ero tranquilla. Pensavo che sarebbe stata l’ennesima occasione di litigare. Io ero particolarmente ostile nei confronti di Filippo, sia quando parlavo di lui sia quando parlavo con lui, mi facevo valere, non lo sopportavo. Se ci sono stati episodi di violenza, lei non me li ha raccontati».

Giulia Cecchettin: “Chi ci attacca non può immaginare che cosa stiamo passando”, la sorella Elena a “Chi l’ha visto?”. “Parlo perché voglio che nessun’altra sorella si senta come mi sentirò io ogni giorno per il resto della mia vita”.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/LGmFAnSYGh — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 13, 2023

Le chat

Giulia aveva confidato alla sua amica più cara, Giulia Zecchin, di avere paura dell'ex fidanzato. La ragazza, in una intervista rilasciata a 'Chi l'ha vistò, e anticipata stasera dal Tg1, ha raccontato così della circostanza. I due ragazzi si erano dati appuntamento in una gelateria: «lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme - racconta Zecchin - e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva ha sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto, »per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone, perchè ho avuto paura«. Sempre da 'Chi l'ha vistò sono state mostrate altri messaggi della chat tra Filippo e Giulia che confermano l'ossessione di controlo che il 22enne aveva sulla ragazza, quand'erano ancora insieme: »perchè sei così cattiva - scriveveva Filippo, riferendosi ad un appuntamento di Giulia con le amiche - sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa«. »Se la cosa succede - concludeva - davvero niente sarà più come prima».