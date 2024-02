Dargen D'Amico, battuta hot a Sabrina Ferilli a Sanremo: il botta e risposta tra i due

Per la terza serata del Festival di Sanremo, Amadeus ha ospitato sul palco dell'Ariston l'attrice Sabrina Ferilli per la promozione della sua nuova serie televisiva Gloria, in onda su Rai 1 dal 19 febbraio. Non è la prima volta che l'attrice ha affrontato la temuta scalinata del Teatro Ariston. Avvolta in uno splendido long dress semitrasparente con inserti in velluto, gonna svasata sul fondo e scollatura ipnotica, nel 2024, Sabrina Ferilli è tornata come ospite della terza serata di Sanremo con un look super elegante. E naturalmente soprattutto la sua simpatia non è passata inosservata al pubblico. Non è mancata una battuta "osè" a Sabrina Ferilli di Dargen D'Amico e il botta e risposta (simpatico) tra i due. Ma procediamo con ordine.

Cosa è successo

Tutto è iniziato nel momento in cui Sabrina Ferilli e D'Argen D'Amico si sono incrociati sul palco per presentare il cantante in gara. E proprio in merito a questo momento Sabrina Ferilli ha domandato ad Amadeus: «Ma come mai c'è questo giro di queste tre persone per fare un nome?».

Rapidissima la risposta di Dargen D'Amico, che molti utenti del web l'hanno letta come un'affermazione «hot». «Perché in tre è più divertente». Sono state queste le parole del cantante in risposta alla domanda di Sabrina Ferilli.

Di conseguenza, l'attrice romana ha nuovamente replicato, probabilmente proprio per smorzare i toni: «Ah, il numero perfetto. È pitagorica la spiegazione».

Un siparietto che ora come ora sta facendo il giro del web.