Sanremo 2024, Dargen D'Amico e l'appello contro la guerra: «La storia non accetta la scena muta, cessate il fuoco»

Non solo musica. Dopo essersi esibito sulle note di "Onda alta", Dargen D'Amico ha voluto lanciare un messaggio importante sul palco dell'Ariston, chiedendo a gran voce di fermare la guerra in Medio Oriente: «La storia non accetta la scena muta, cessate il fuoco».

L'appello di Dargen

«Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco».

È questo l'appello lanciato da Dargen D'Amico al termine della sua esibizione con "Onda Alta". L'artista aveva anche - polemicamente - ringraziato Amadeus per l'orario: «Onda alta, ascolti bassi».