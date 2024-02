Dargen D'Amico a Viva Rai 2!: «Non credevo di tornare in Rai così presto»

Uno pò come Ghali, anche Dargen D'Amico ha saputo smuovere le acque in Rai. Il cantante, infatti, è stato al centro delle polemiche di Sanremo 2024 dopo che sul palco dell'Ariston si è apertamente schierato contro la guerra a Gaza sia attraverso il suo brano «Onda Alta» che parlando direttamente durante le serate. Le discussioni non si sono esaurite neanche dopo la fine della kermesse dove Dargen D'Amico, nel corso della tradizionale puntata post Sanremo di DomenicaIn, è stato zittito da Mara Venier sul tema con un «Qui si parla di musica».

Fin dal primo momento, attraverso il suo brano, Dargen D'Amico non si è mai voluto tirare indietro prendendo una posizione netta sulla questione della guerra in Palestina e spingendo i suoi colleghi (e tutti coloro che appartengono allo star system nazionale) a fare lo stesso. Ciò ha causato non pochi malumori in Rai, già presenti anche a causa della denuncia fatta da Ghali sia all'Ariston che durante la puntata di DomenicaIn. Con le polemiche che sembrano essere leggermente scemate, Dargen D'Amico è stato ospite in mattinata a Viva Rai 2! lo show mattutio di Fiorello che mischia intrattenimento, satira e comicità.

Il cantante, famoso anche per la sua lingua tagliente e spiccata ironia, non ha perso tempo per lanciare una provocazione alla Rai. La frecciatina, neanche particolarmente velata, riguarda proprio le polemiche che lo hanno visto coinvolto e che, secondo alcuni, avrebbero potuto vedere D'Amico non invitato in Rai per un pò di tempo. «Non avrei mai pensato di tornare in tv, in Rai, così rapidamente» ha ironizzato il cantante con una gag che ha fatto immediatamente il giro del web e dei social.