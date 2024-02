Domenica In, Mara Venier torna in tv dopo le polemiche: «Qui da me si può dire tutto»

Nuova puntata di Domenica In, la prima dopo la polemica scoppiata su Mara Venier che ha coinvolto Dargen D'Amico e Ghali per quello «stop al genocidio» pronunciato dal palco di Sanremo. A otto giorni dalla fine della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la conduttrice torna in tv con il suo storico programma e mentre intervista gli ospiti non esita a ribadire che da lei - lì a Domenica In - «si può dire tutto». Nonostante l'aria sia ancora un po' tesa, Mara Venier non si tira indietro e conferma che in 30 anni di carriera non ha mai censurato nessuno.

Dopo lo speciale di Domenica In dal teatro Ariston, Mara Venier è tornata a condurre il programma dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tra i diversi ospiti della puntata di oggi, la presentatrice ha accolto e intervistato la cantante Gigliola Cinquetti e il celebre duo sanremese Nek e Renga. Tutti e tre gli ospiti si sono esibiti, poi Mara Venier li ha intervistati, facendo domande sui figli, il lavoro, l'amore e su progetti futuri. Non è mancato il riferimento velato alla polemica sulla censura dopo che la conduttrice aveva letto un comunicato Rai firmato Roberto Sergio, amministratore delegato della società televisiva.

La puntata è iniziata a ritmo di “E sono ancora qua, eh...

già”, celebre ritornello della canzone di Vasco Rossi. Da 30 anni, infatti, Mara Venier calca il palco di Domenica In e lo fa «senza censura», perché «qui da me si può dire tutto». Un concetto ribadito a Gigliola Cinquetti prima di cantare “La pioggia” e a Nek e Renga: «Qui potete dire e fare quello che volete. Da 30 anni qui», ha detto, mentre sorrideva e faceva cenno con la testa verso la telecamera.

La puntata speciale di Domenica In condotta dal palco dell'Ariston ha generato una grande polemica, oltre che proteste, per aver letto un comunicato Rai in seguito al rimprovero dell'Ambasciatore israeliano per quello «stop al genocidio» pronunciato da Ghali, cantante in gara con “Casa mia”. Ma non solo. Durante lo speciale dello storico programma, Mara Venier ha dovuto interrompere Dargen D'Amico sul tema immigrazione. Perché? Non c'era abbastanza tempo e approfondire l'argomento avrebbe impedito ad alcuni artisti di esibirsi, così com'è accaduto. I fan, però, non l'hanno presa bene, così come il grande pubblico da casa. Dopo diverse critiche e condanne di censura, il marito di Mara Venier, Nicola Carrano, è intervenuto sui social per difendere la moglie.

«Nient'altro da dire», si legge su un post pubblicato su Instagram che fa riferimento all'intervista rilasciata dalla conduttrice al Corriere della Sera. In quell'occasione aveva ribatido quanto detto anche oggi in tv: «Sono qui da 30 anni perché non ho mai censurato nessuno». E a chi gli ha scritto: «Ha dimostrato quella che è, una serva alla dipendenza della Rai», Carraro ha replicato: «Serva dei pregiudizi sei certamente tu».

A difendere la posizione di Mara Venier anche Fiorello, Rita Dalla Chiesa e Pino Strabioli.