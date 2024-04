Diletta Leotta è ospite a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la giornalista sportiva ripercorre la sua carriera. Al centro dei suoi pensieri c'è la figlia Aria, nata il 16 agosto 2023 dall'amore con Loris Karius: «Ho scoperto di essere incinta la notte prima di Natale, ero a tavola ma non ho detto nulla a nessuno. L'ho scoperto bevendo una birra, notai che aveva un sapore strano».

Diletta Leotta a Domenica In: «Con Loris un colpo di fulmine. Non conoscevo l'inglese, abbiamo parlato la lingua dell'amore»

Diletta Leotta racconta di aver incontrato il suo futuro sposo, le nozze sono già in programma, durante un viaggio a Parigi in un ristorante. «L'ho visto e ho pensato: questo è l'uomo della mia vita». «Lui non mi ha guardata ma prima di andare via mi ha fatto "ciao" con la mano.

Poi ci siamo seduti a parlare e siamo rimasti così fino alle 4 del mattino. Allora non conoscevo l'inglese, abbiamo parlato la lingua dell'amore, una lingua universale».

I due si sposeranno nell'isola siciliana di Vulcano con più di 160 ospiti: «Sono andata lì per la prima volta con i miei genitori a 11 anni e quando l'ho vista ho detto ai mie genitori: non so con chi, ma mi sposerò qui. Il matrimonio durerà un intero weekend».

Diletta Leotta Chi è

Nata a Catania il 16 agosto del 1991, Diletta Leotta ha 32 anni. Figlia di Rori Leotta, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, ha un fratello più grande, Mirko Leotta, che di mestiere fa il chirurgo plastico. Fidanzata per circa quattro anni con Matteo Mammì, dirigente Sky e nipote dell’ex-Ministro delle Comunicazioni, Diletta Leotta ha avuto poi una relazione con il pugile Daniele Scardina, durata dal 2019 al 2020. Dopo una storia con l'attore Can Yaman, finita nel 2021, è stata poi avvistata con il modello Giacomo Cavalli nell'estate del 2022. Dall'ottobre dello stesso anno ha una relazione con il calciatore tedesco Loris Karius, dal quale il 16 agosto 2023 ha avuto una figlia di nome Aria.