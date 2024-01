Diletta Leotta incontra Martina Stella nel suo podcast: «Coi figli cerco sempre di dialogare»

Martina Stella è l’ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast di Diletta Leotta prodotto da Dopcast, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Sollecitata da Diletta Leotta in merito ai metodi educativi con i suoi figli, l’attrice racconta: «Non mi piace la rigidità, non mi piacciono le punizioni, non mi piace alzare la voce. Sono contraria alle punizioni, a togliere le cose, cerco sempre di dialogare. Le regole sono importanti ma poche e anche quelle le discutiamo insieme, poi troviamo un punto di incontro. Ci sono 2 o 3 cose sulle quali sono più esigente: alimentazione che ho ereditato da mia madre, quindi no cibo spazzatura. La scuola ci tengo molto che Ginevra si impegni e da qui anche l’impegno nell’affrontare tutto quello che si fa, a prescindere dal risultato».

