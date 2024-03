Marco Mengoni, ore piccole in discoteca. La serata con gli amici e il rientro in scooter con Lorenzo Casizzone

Marco Mengoni fa le ore piccole. Oramai ci è abituato. A furia di partecipare al Festival di Sanremo di Amadeus e Fiorello ha imparato ad andare a dormire non prima delle due di notte. Ed è proprio a quell'ora che l'obiettivo di Chi paparazza il cantante fuori dal Play Club di Milano. Una serata con amici in look total black. Il co-conduttore di Ama raggiunge, casco in mano, il suo nuovo scooter. Ad accompagnarlo al motorino - rigorosamente elettrico - c'è Lorenzo Casizzone, professione ingegnere nautico.

Marco lascia le chiavi dello scooter a Lorenzo e si mette dietro, tenendosi a lui e indossando un casco nero con visiera che lo rende praticamente irriconoscibile.

A fotografare ogni istante del cantautore che ha trionfato a Sanremo nel 2023 con “Due vite” è il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Un momento magico per Marco dopo un periodo diffiicile dove aveva anche pensato di smettere di cantare. Per fortuna ci ha ripensato, è tornato e ha vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo. Adesso Mengoni, sottolinea Chi "continua a collezionare sold out con il suo tour negli stadi previsto per l’estate 2025". Il “Marco negli stadi tour” 2023 lo ha portato in tutta Italia e si è concluso a Roma al Circo Massimo, una serata che lui stesso ha definito «una bellissima festa», per poi proseguire con i live nell’autunno in tutta Europa. E ora si ricomincia, questa volta senza motorino e senza Lorenzo che lo guida...