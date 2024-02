Napoli, Simeone scrive a Simone dopo la malattia: «La tua storia vale più del mio gol»

Una storia che aveva fatto il giro del web quella di Simone Galiero, il napoletano e tifoso azzurro presente all'ultimo Real Madrid-Napoli al Bernabeu dopo aver perso la gara tra le due squadre del 2017 per una malattia che ne aveva messo a repentaglio la vita.

Dopo le terapie e la guarigione, Simone era a Madrid per la gara dell'ultimo girone Champions a novembre. E il suo messaggio Instagram è arrivato anche a Giovanni Simeone, autore di un gol quella sera: «Segnare al Bernabeu è stata una grande sfida per me, ma poi la tua storia e ciò che hai superato per realizzare il tuo sogno a Madrid è stato molto più emozionante. Complimenti Simone e grazie per tutto il tuo supporto alla squadra».

L'attaccante argentino ha voluto mandare a Simone una sua maglia autografata e corredata di biglietto che testimonia il grande legame tra l'azzurro e la tifoseria. «Grazie per la lettera e delle belle parole che mi hai rivolto! Questo gesto lo ricorderò per tutta la vita» le parole di Simone, che ha pubblicato ancora una volta sui social le immagini del regalo.