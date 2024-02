È sulle note di «I p' me, tu p' te» che si apre la nuova ed esclusiva puntata di Play With, il format ideato da Dazn in collaborazione con Deezer che vede i cantanti più interessanti della scena musicale italiana raccontare la propria passione per il calcio e come la fede calcistica sia stata spesso un elemento fondamentale di ispirazione e formazione per il proprio percorso artistico.

Con Play With Geolier si prepara il big match Milan-Napoli. Il rapper di Secondigliano racconta la propria passione e il rapporto con una leggenda come Diego Armando Maradona, «La squadra di calcio del Napoli per Napoli rappresenta una bandiera, un simbolo di riscatto. Quando il Napoli vince a Napoli si respira un’aria di felicità e questa cosa influenza la popolazione e l’umore dell’intera città», spiega Geolier ai microfoni di Dazn.

Poi il grande sogno, quello di esibirsi allo stadio Maradona, dove Geolieri sarà sul palco in estate. «Io sono cresciuto lì. Esibirsi in quello stadio è una consacrazione, un napoletano che canta al Maradona è il massimo, ci sono le mie radici lì». Questo perché la figura di Maradona ha segnato l’infanzia del rapper. «Diego Armando Maradona era il miglior giocatore di tutti i tempi, poi quando è mancato ho capito davvero che cosa significasse, soprattutto ascoltando mio fratello più grande che l’ha vissuto di più. Ho capito che cosa significasse per le persone, un simbolo di riscatto per le persone di Napoli, è stato uno scudo contro tutti, la bandiera. Se mi chiedi chi è il calciatore più forte del mondo non ti so dire un altro nome che non sia Maradona. Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Diego».