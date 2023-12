Il brano è uscito da pochissimi giorni, venerdì scorso, eppure il testo qui lo conoscono tutti a memoria, lo cantano in coro, come se fosse un vecchio hit consumato da mille karaoke, da mille falò sulla spiaggia, da mille concerti allo stadio. «Siamo fatti tutti un po' così: occhi forti e cuori fragili», rilancia il coro, mentre Ultimo guarda i fan radunati sotto il palco con gli «Occhi lucidi» del titolo del nuovo singolo. Sarà che Niccolò Moriconi, così all'anagrafe, voleva essere «una volta di più dalla parte degli ultimi», sarà che nel videoclip del brano la protagonista è Maria Esposito, la Sofia Ricci di «Mare fuori», ma sta di fatto che il ventisettenne cantautore romano ha scelto proprio Napoli, proprio i Quartieri Spagnoli, per il debutto dal vivo della sua nuova canzone, una ballad nel suo stile, perfetta per «gli occhi forti ed i cuori fragili» che immagazzinano la scena nella memoria dei loro smartphone.

I fan che lo applaudono si sono conquistati il posto - l'appuntamento era segreto - «presalvando» il brano sulle varie piattaforme musicali. Lui li ha convocati da Foqus, fondazione benemerita che già Jovanotti scelse per presentare con Nicola Crocetti il libro Poesie da spiaggia. Ultimo si sente a casa qui, «tra gli ultimi», gli suggerisce anche Renato Quaglia, direttore della Fondazione, introducendolo sulla pedana nel cortile coperto, spiegando che il ragazzo, oltre all'esibizione, ha regalato anche un'installazione luminosa, adatta alle festività natalizie. «Gli avevamo raccontato che nei Quartieri Spagnoli l'illuminazione pubblica è arrivata molto tardi», dice. Oltre alle lucine, sono spuntati nello spazio anche degli ombrelli aperti, opera di artigiani del rione, dentro cui «tutti possono mettere un bigliettino, trasformandoli in acchiappasogni».

Sogni che Niccolò culla alla sua maniera, seduto al pianoforte. «Sogni appesi al Foqus», dice il titolo dell'installazione, che si rifà al brano con cui chiude, come tutti i suoi concerti, anche questa mini-esibizione, dopo «Vieni nel mio cuore» e «La stella più fragile dell'universo».

«Io vi amo, questa è una cosa che fa bene», saluta Ultimo nel quartiere degli ultimi, degli occhi lucidi e dei cuori fragili, dando appuntamento a chi vorrà per l'estate prossima, quando tornerà allo stadio Diego Armando Maradona, quasi sold out la prima data, l'8 giugno, meno la seconda, la sera dopo.