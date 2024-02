Sanremo, i Jalisse ritornano dopo 27 anni? Ecco come (c'è lo zampino di Fiorello)

I Jalisse potrebbero tornare a Sanremo durante la serata dei duetti, che andrà in onda questa sera, venerdì 9 febbraio. Dopo anni di polemiche per i continui rifiuti, il duo, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, sembra sia stato coinvolto per una piccola apparizione.

I coniugi non dovrebbero però salire sul prestigioso palco dell'Ariston. La loro presenza infatti si dovrebbe limitare a uno sketch con Fiorello, secondo quanto rivelato da un retroscena di Tv Blog.

Le indiscrezioni

Già nei giorni scorsi erano circolate alcuni voci sul loro ritorno, in seguito alle indiscrezioni rilasciate da Davide Maggio (specializzato di retroscena del mondo dello spettacolo) sul proprio sito.

I due avevano però smentito, dicendo che «non ne sapevano niente».

Secondo le nuove notizie, però, i due sono nella città ligure per delle promozioni pubblicitarie legate ad un famoso marchio di pasta, e Fiorello avrebbe voluto cogliere l'opportunità di chiamarli per uno sketch. I Jalisse starebbero ora facendo le prove per l'apparizione di questa sera.

Per ora, però, aleggia un velo di mistero. Probabilmente il comico siciliano vorrà regalare una sorpresa al pubblico e ai fan della coppia.