Jalisse fuori da Sanremo: «Cadi dalla bici, ti rialzi e riparti». Fiorello: «Dopo l'annuncio hanno rigato la macchina di Amadeus»

Sanremo 2024 non è ancora iniziato, eppure da giorni non si parla d'altro. Con l'annuncio dei concorrenti in gara di Amadeus, è arrivato anche il 27esimo no per i Jalisse, esclusi ancora una volta dal Festival. Un rifiuto accolto con grande professionalità dal duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che con un post su Instagram hanno commentato la decisione. Ironico Fiorello, che parlando della vicenda ha detto di aver trovato la macchina di Amadeus rigata, con la scritta «Jalisse» sul cofano.

I Jalisse esclusi da Sanremo 2024, chi sono: la vittoria nel 1997, le accuse di plagio per "Fiumi di Parole" (e la 27esima esclusione)

L'esclusione dei Jalisse da Sanremo

Con l'annuncio dei concorrenti di Sanremo 2024 è arrivato il 27esimo no per i Jalisse. Con un post su Instagram, il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha commentato la decisione, dimostrando ancora una volta una grande professionalità e un grande spirito: «27 No! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti», hanno scritto allegando una loro foto sorridenti.

Il commento di Fiorello sui Big

Fresco dell'annuncio dei 27 Big di Sanremo, Amadeus - o come è stato soprannominato, «Il Kim Jong-un della Riviera» - è stato oggi ospite a Viva Rai2!, il morning show condotto da Fiorello in diretta su Rai2 dalle 7: «I 27 big oggi li trovate ovunque, persino su "Mani di fata", il settimanale dedicato al punto croce.

La macchina di Amadeus rigata

Fiorello ha poi commentato l'esclusione dei Jalisse dal Festival: «Tra l'altro dobbiamo segnalare una disavventura per Amadeus, che dopo aver fatto l'annuncio ha trovato la macchina rigata. Sul cofano c'era scritto "Jalisse". Pare che i Jalisse, esclusi da Sanremo per la 27esima volta, avrebbero anche dichiarato: "Basta Sanremo, non ci rimane altro che il Pd"».