Geolier al Concerto del Primo Maggio, l'anticipazione: già domani al Circo Massimo per le prove

Al Concerto del Primo Maggio di Roma ci sarà anche Geolier. Il rapper napoletano dei record, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo con la sua "I p' me, tu p' te", si aggiunge a sorpresa al cast. Il suo nome sarà con molta probabilità annunciato dagli organizzatori durante la conferenza stampa della vigilia, in programma per il prossimo martedì, 29 aprile, al Circo Massimo, che quest'anno ospiterà in via eccezionale la kermesse (a Piazza San Giovanni si stanno svolgendo i lavori di restyling in vista del Giubileo del prossimo anno), ma l'accordo tra l'entourage di Geolier e la direzione artistica è stato già trovato. Geolier, infatti, arriverà a Roma già domani per le prove: salirà per la prima volta sul palco del Concertone nel pomeriggio, per i fortunati che si troveranno a passare nell'area del Circo Massimo a quell'ora.

Concerto del Primo Maggio 2024, il cast

Così il Concertone di quest'anno diventa ancor più sanremese.

Dall’ultima edizione del festival arriveranno, oltre a Geolier, anche i Negramaro, Mahmood, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi. E poi Ultimo, Achille Lauro, Tananai, Colapesce Dimartino, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Malika Ayane, Olly, Ariete, Ditonellapiaga, visti sul palco dell'Ariston negli ultimissimi anni. Sanremesi sono anche i due conduttori, Noemi e Ermal Meta, che insieme hanno totalizzato negli anni dodici partecipazioni complessive alla kermesse.