Fiorello, l'annuncio: «Amadeus ospite a Viva Rai2 il 10 maggio, sarà l'ultima cosa che farà in Rai»

«Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio. E ci sarà anche Amadeus e credo che sarà l'ultima cosa che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo». Fiorello, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di 'VivaRai2!', svela così qualche sopresa per il finale di stagione e scherza ancora una volta sulla presunta partenza di Amadeus dalla Rai. Ma le sorprese non finiscono qua. Sempre per l'ultima puntata, annuncia lo showman, "stiamo contattando anche una rockstar italiana e molto probabilmente ci faranno utilizzare lo stadio Olimpico, sarà una puntata pazzesca. E ci sono anche i tennisti in zona, chissà...".

Amadeus sul Nove, forse oggi l'annuncio ufficiale. L'addio (al veleno) con la Rai: «Voleva uno show per la moglie e il bando di Lucio Presta»

Le voci su Amadeus

Tornando ad Amadeus e ai rumors sul suo passaggio al Nove, Fiorello critica un quotidiano che apre scrivendo 'Amadeus, mister 100 milioni': "Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell'articolo interno si dice tutt'altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro". E ancora: "Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival". Per un mister 100 milioni c'è anche la sua controparte: "Fabrizio Biggio, mister 100 euro!", l'ironia dello showman.