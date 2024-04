Cristiano Malgioglio si confessa: «Ho un nuovo fidanzato, ma amo Cristiano Ronaldo. Gli ho scritto una canzone, ma lui non lo sa»

«Io so che hai un nuovo fidanzato e si chiama Onur oppure Orun. Tu ormai sei la pantera della Turchia». Silvia Toffanin punzecchia Cristiano Malgioglio, suo ospite nella puntata di domenica 28 aprile di Verissimo. Il cantante e paroliere è molto amato ad Amici soprattutto per la sua schiettezza, ma sulla sua sfera privata tende a essere un po' schivo. Dunque c'è o no un nuovo fidanzato? A quanto pare sì.

Il nuovo fidanzato

Sulle questioni di cuore, il giudice di Amici, resta sempre un po' abbottonato e un po' misterioso ma a Silvia Toffanin l'ha confessato. «Io ho paura di invecchiare soprattutto perché sono innamorato.

Ho paura di dirlo ad alta voce perché poi finisce. Sono molto privato però Silvia tu sei molto saggia».

La conduttrice di Verissimo ha poi mandato in onda il video sui messaggi che Cristiano si scambia con Giuseppe Giofrè. «Lui invia i miei messaggi a Jennifer Lopez ed è molto pericoloso. Io lo adoro. Lui è come se fosse mio figlio».

La canzone per Cristiano Ronaldo

«Ho scritto una canzone ed è una dedica d'amore per Cristiano Ronaldo - ha spiegato Cristiano durante l'intervista -. Sì, proprio lui, il calciatore. Una dichiarazione d'amore viscerale. Lui non lo sa e non oso immaginare quale sarà la sua reazione».

La malattia

Il giudice di Amici non ha mai nascosto il suo problema agli occhi. Oggi sta bene e l'ha rivelato proprio a Silvia Toffanin.«Ho portato sempre gli occhiali perché ho avuto un problema agli occhi con le luci - ha spiegato Cristiano a Silvia Toffanin -. Adesso sto bene è stato risolto per fortuna. Posso togliere gli occhiali scuri».

«Maria De Filippi? Lei per me è famiglia. Amici è famiglia», ha concluso Cristiano Malgioglio.