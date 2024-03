Amici 23 serale, Nicholas eliminato fa esultare il web: «Era ora». Raimondo Todaro lo scarica e Malgioglio lo ama: «Vieni con me a Miami»

Nicholas Borgogni è il primo eliminato del serale di Amici 23 in onda sabato 30 marzo. Entrato nella scuola come ballerino di Raimondo Todaro, che lo ha scaricato, ha potuto accedere al serale grazie a Emanuel Lo. Finisce in lacrime ma riceve i complimenti di Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi.

Amici 23, serale: Nicholas eliminato, il web esulta: «Era ora». Raimondo Todaro lo scarica, Malgioglio lo ama: «Vieni con me a Miami»

Eliminazione

Nicholas è il primo eliminato della seconda puntata del serale di Amici23. Il ballerino, che durante l'anno è stato seguito da Raimondo Todaro, ha partecipato al serale granse a Emanuel Lo.

A mandarlo in sfida contro Giovanni e quindi a rischio eliminazione proprio il suo ex maestro.

«Penso che difficilmente porterai il punto a casa - dice Raimondo - perché Giovanni ha molto più carisma, padronanza e controllo del corpo. Hai voluto il serale a tutti i costi? Ora non c'è più tempo per le chiacchiere».

Nicholas perde sia la sfida che il ballottaggio e il web esulta: «Era ora».

Nicholas eliminato finalmente giustizia è stata fatta dopo l'uscita horror di kumo#Amici23 pic.twitter.com/6KgcqWazpN — auroraシ||è finito sanremo💔 (@__aauroraaa__) March 30, 2024





Le parole di Maria De Filippi e Malgioglio

«Dal mio ex prof - risponde deluso Nicholas - non mi aspettavo una lettera così, si vede che quello che avevamo costruito prima non era così solido». Ad avere parole bellissime per lui è Maria De Filippi: «Sei stato davvero bravo, educatissimo, non hai mai rotto le scatole a nessuno, sei il figlio ideale per chiunque. Qui dentro sei quello a cui tutti i professionisti sono più legati per l'atteggiamento che hai avuto».



Cristiano Malgioglio lo vuole nel suo prossimo video: «Vieni con me a Miami». Nicholas ottiene non solo una borsa di studio a New York e un corso di perfezionamento con possibilità di contratto di un anno con una compagnia di danza di Roma.