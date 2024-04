Amici serale, le anticipazioni e lo spoiler su chi è uscito: un indizio parla chiaro

Sabato 6 aprile, gli appassionati di Amici si preparano per una nuova emozionante puntata dell’edizione 23 del talent show di Maria De Filippi, registrato ieri e in attesa di svelare i suoi nuovi colpi di scena. Mentre l'attesa cresce con fermento, sono emersi alcuni indizi intriganti sulla sorte dei concorrenti, alimentando le speculazioni dei fan. Con la terza puntata alle porte, le anticipazioni comparse in rete rivelano che stavolta solo uno degli allievi della scuola lascerà il programma, con tre concorrenti si trovano sul filo del rasoio: Lucia, Sofia e Lil Jolie. Considerando che nelle settimane precedenti sono stati eliminati tre ballerini e un cantante, gli indizi dicono che, forse, questa volta toccherà ad un'altra voce femminile lasciare il palcoscenico di Amici. Ma sarà davvero così? Come andrà? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; musica Korben