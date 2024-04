Campi Flegrei, Fiorello commenta il documentario della televisione svizzera: «Neanche se ci fosse Venditti a fumare»

«Gli svizzeri hanno fatto uno studio sui Campi Flegrei, dove come sapete ci sono delle scosse sismiche, e il risultato è questo. Rsi choc: “Napoli sarà sepolta sotto trenta metri di cenere”. Manco se ci fosse Venditti a fumare lì, a casa sua ha 30 metri di cenere» Fiorello ha commentato durante la puntata di Viva Rai 2 la questione.

Ad intervenire in difesa dei napoletani è poi la professoressa Giorgia della Valle, responsabile rapporti con l’estero per la città di Napoli, ma soprattutto, uno dei talent dello show, che commenta in maniera colorata, e in stretto dialetto napoletano, i risultati dello studio.