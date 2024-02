La ripresa, il faccia a faccia, l'analisi delle cose buone e meno buone. Tutto in attesa di Victor Osimhen il cui rientro slitta ancora e mette in dubbio la sua presenza per la sfida coni il Genoa di sabato prossimo al Maradona. L'attaccante, che poche ore fa è stato premiato dal presidente della Nigeria insieme a tutti i suoi compagni per il secondo posto nella coppa d'Africa (persa con la Costa d'Avorio), dovrebbe rientrare tra giovedì e venerdì prossimo in Italia (gli altri nigeriani che militano nel campionato italiano però - Lookman e Chukwueze, rispettivamente nell'Atalanta e nel Milan – faranno ritorno domani e da giovedì saranno già al lavoro). In tal caso – e nella migliore delle ipotesi – il bomber mascherato avrebbe eventualmente a disposizione solo l'allenamento di rifinitura pre Genoa. Il tutto senza considerare scali e jet-lag. Insomma, la presenza di Victor è in forte dubbio. Facile immaginare che Walter Mazzarri preferirà preservarlo ed averlo al meglio per l'importantissima sfida degli ottavi di finale di Champions League il mercoledì successivo contro il Barcellona.

Il Napoli sì è ritrovato oggi agli ordini di Mazzarri per riprendere la preparazione in vista della sfida di campionato in programma sabato pomeriggio contro il Genoa al Maradona. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta patita al Meazza contro il Milan di domenica scorsa e dovranno necessariamente rialzare la testa per provare a non perdere ulteriormente terreno (la distanza è già notevole) dalle posizioni che contano.

Mazzarri ha tenuto a rapporto il gruppo prima di scendere in campo per le prime prove anti-grifone. Sono stati messi a fuoco gli errori commessi a San Siro, ma anche le cose buone: la reazione della squadra che non deve limitarsi soltanto ad uno scampolo di partita, così come le amnesie e la confusione emerse in alcune parti del match. Sabato contro il Genoa, Mazzarri tornerà a giocare con il 4-3-3.