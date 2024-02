Coppa d'Africa, dove vedere Nigeria-Costa d'Avorio e l'orario della finale. Domani Sudafrica-Rd Congo per il terzo posto

La Coppa d'Africa è arrivata ormai agli sgoccioli con tutti gli occhi dei tifosi che sono puntati sulla finale. Nell'ultimo appuntamento Osimhen affronta con la sua Nigeria la Costa d'Avorio, vera e propia favola del torneo che dopo poche partite si è ritrovata senza l'allenatore, poi mai sostituito. Il cammino non è stato privo di difficoltà, ma ormai le due nazionali sono arrivate all'ultimo atto e daranno battaglia per mettere le mani sul trofeo. Prima, peròm c'è la finalina per il terzo posto, con il Sudafrica che sfida la Repubblica Democratica del Congo.

Osimhen infortunato in Coppa d'Africa, fastidio addominale e presenza a rischio in semifinale

Finale di Coppa d'Africa, dove vederla e orario

La finale di Coppa d'Africa tra Nigeria e Costa d'Avorio va in scena domenica 11 febbraio alle ore 21 italiane. Il match è disponibile in diretta tv sul canale di Sportitalia. Sempre l'emittente televisiva trasmette le immagini della gara anche in streaming tramite l'applicazione e tramite il proprio sito ufficiale.

Probabili formazioni

Nigeria (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman.

All. Peseiro.

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. All. Gasset.

Dove vedere Sudafrica-Rd Congo

La finalina per il terzo posto va in scena domani alle 21. In campo scendono Sudafrica e Repubblica Democratica del Congo con Sportitalia che trasmette in diretta televisiva le immagini della gara. Se si vuole seguire la diretta in streaming lo si può fare grazie all'applicazione ufficiale dell'emittente televisiva italiana o sul suo sito ufficiale.