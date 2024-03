Italia-Venezuela: dove vederla in tv (in chiaro) e streaming, orario e probabili formazioni

Stasera torna l'Italia che scende in campo contro il Venezuela per il primo impegno della tournée americana. Gli Azzurri si sono riuniti in questa pausa dei campionati per preparare al meglio l'Europeo 2024 in cui dovranno difendere il titolo del 2021. In questi giorni, poi, il gruppo è stato colpito dallo scandalo di Francesco Acerbi che avrebbe rivolto degli insulti razzisti a Juan Jesus. nonostante questo abbia sostenuto la sua innocenza, la Figc ha preferito mantenere la linea di Casa Italia e allontanare il centrale dell'Inter chiamando al suo posto Gianluca Mancini.

Spalletti tra lo scudetto con il Napoli e l'Italia: «Voglio vedere la differenza. Qui fino ad ora ho fatto il minimo»