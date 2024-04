Real Madrid e Manchester City regalano spettacolo: al Bernabeu termina 3-3

Al Santiago Bernabeu va in scena la finale anticipata della Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Quarti di finale d'andata tra due maestri come Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Vinicius sfida Haaland, De Bruyne parte dalla panchina. Il primo atto si giocherà in Spagna, il ritorno a Manchester il 17 aprile. Il City arriva da campione d'Europa in carica, dopo aver vinto la passata edizione della Coppa dei Campioni nella finale contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il Real, invece, ha vinto l'edizione dell'anno precedente, quella 2021-22 contro il Liverpool.