Calciomercato Napoli, il Psg punta Kvaratskhelia come erede di Mbappé

Kylian Mbappé pronto a salutare Parigi. E il Paris Saint Germain pronto a tornare sul mercato: nel mirino dei parigini ci sarebbe anche Khvicha Kvaratskhelia, la stella del Napoli che si è messa in mostra nell'anno dello scudetto e negli ultimi mesi sta provando a ritrovare lo smalto perso in una stagione complicata per gli azzurri di Walter Mazzarri.

Secondo quanto riportato da Sportitalia in queste ore, nella lunga lista per rimpiazzare Mbappé c'è anche e soprattutto il nome di Kvara, che ha un contratto lungo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis ma non è così certo di restare molti anni in azzurro. Il rinnovo di contratto con ritocco all'ingaggio non è ancora arrivato, su questo il Psg potrebbe fare leva per ingolosire il georgiano. La prossima estate, però, gli azzurri potrebbero già cedere Victor Osimhen: difficile, quindi, immaginare una doppia cessione di tale portata per il Napoli, che ripartirà con un nuovo ciclo e dalle sue poche certezze.