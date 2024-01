Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: Mangala in prestito non si muove

Il fair play finanziario potrebbe condizionare il mercato invernale del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro, infatti, avrebbe ricevuto l'ennesimo no del Nottingham Forest nelle scorse ore per il trasferimento di Orel Mangala: come riportato dal Mirror, il club inglese ha rifiutato la proposta del club azzurro - ma non solo - a causa della formula del trasferimento prevista.

A inizio settimana, infatti, Everton e Nottingham Forest sono state deferite con l'accusa di aver violato i parametri del fair play finanziario inglese nel periodo 2019-2023 con conseguente apertura di un'inchiesta.

Nonostante le parole di facciata degli ultimi giorni, è chiaro che il club inglese adesso dovrà collaborare con la Federcalcio per mostrare miglioramenti finanziari importanti. Un primo passo sarà quello di cedere calciatori a titolo definitivo. Da qui arriverebbe il no ai prestiti che potrebbero fare invece comodo al Napoli. Secondo Sky Sports le prime sentenze, con possibili penalizzazioni per le due squadre, dovrebbero arrivare entro il 12 aprile. Ecco perché in questa finestra di mercato invernale il Nottingham preferirebbe cedere a titolo definitivo alcuni tra i suoi calciatori come Mangala, su cui nelle ultime ore si sarebbe mosso anche il Galatasaray.