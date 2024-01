Napoli-Fiorentina 3-0, l'Analisi ignorante: Zerbin si risveglia Cavani dopo la botta

Una serata così Alessio Zerbin non la dimenticherà più. Capa e palo permettendo...

Tema: Ma quanto è bella la Supercoppa in Arabia.

Presentazione spettacolare: scenografia, giochi di luce, ua' pareva la partita contro gli alieni in cui c è in ballo la salvezza del pianeta o almeno il Wi-Fi MAMMAMIA LA MONNEZZA CHE HANNO FATTO

Poi vai a togliere la maschera: sugli spalti meno persone che alla Convention di Italia Viva. Praticamente c è più gente in panchina che tra il pubblico. Vedi che succede a vendersi a gente che non capisce nulla di calcio?

Per questa nuova Supercoppa che cambia veste per non morire e alla fine pure muore, ma tra atroci sofferenze, la prima sfida è contro la Fiorentina, che soltanto pochi mesi fa ci tributo' il passillo de Honor. Pare passata una eternità.

In Telecronaca c è Trevisani, che in virtù di un antico maleficio è costretto a dire ogni volta Giovanni Paolo Simeone tutto per intero

Segnaliamo intanto un Mazzocchi che ha superato i 5 minuti con il Napoli.

Facciamo progressi

Gli arabi avevano talmente tanto voglia di Juve che hanno creato sugli spalti un' atmosfera simile a quella desolante dello Stadium. Ad una certa parte un "Olè olè olè" ad opera di un coro professionista assunto per l'occasione

PALLA BUONA per James Senese Cajuste che però indossa sempre le Timberland.

L'arbitro lascia correre per il fuorigioco, poi si sfasterea perché ci intalliamo e lo fischia. Anche se forse non c'era.

Kvara fa partire Jesus in campo aperto, giocata da TREQUARTISTA di JJ per IL CHOLITO alla Crespo

GIOVANNI PAOLO VIEN DAL MARE SIMEONEEEEEE. 1-0

E pensate a quel tipo che ha riposto il pallone nella sacca, ora egli possiede

IL PALLONE CON LA GIOCATA DA TREQUARTISTA DI JJ 😲

Il vantaggio mi ridona improvvisa gioia ed entusiasmo. C' ho preso gusto. Così, mi dispero quando i viola la buttano dentro. Per fortuna è Fuorigioco

Intanto, non ho capito se sono partiti cori registrati o c è un muezzin che sta cantando da qualche minareto

Dato che di porcate quest' anno ce ne hanno fatte poche, ecco rigore inesistente per i viola. Simulazione pura MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Ma per fortuna il Dio della Giustizia Arbitrale CHIFFIIIIIII ci viene in soccorso. Ikone' mira all' unico tifoso in Curva e restiamo 1-0 e AFAMMOOOK. Andiamo al riposo.

Sintesi di questo primo tempo: difesa a tre, gol in contropiede, giocata del fantasista. È TORNATO IL NAPOLI DI MAZZARRI 😍

Segnaliamo intanto che viceversa il pallone del rigore calciato da Ikone' è stato messo in un sacco dell' umido

Ripresa: da 3-4-3 a 5-2-2-1 è un attimo. WALTERONE CATENACCIONE punta tutto sul contropiede. E la cosa potrebbe pure funzionare se Kvara non avesse completato la sua trasformazione in un Krasic che non c'ha creduto

Tripla sostituzione Napoli: dentro Zielu, Ostigard e Mastro Lindstrom. È un cambio tattico, perché passiamo dalla difesa a 5 a quella a 5 ma tutti un pochino più indietro

MIETT A ZERBIN

Devo dirvi la verità: io ogni volta che vedo Zerbin togliersi la pettorina, ho un calo di zuccheri. Oh, mai come questa volta ho sbagliato.

Perché, su spizzata di J-Di Lo, NINO D'ANGELO Zerbin, con sprezzo del periglio, quasi sacrifica la sua vita per noi, andandosi a schiattare con la capa nel palo, un attimo dopo aver deviato in rete il pallone del 2-0

Potrebbe andarsene da eroe ma non gli basta. Egli segna, muore, risuscita e dopo la botta in testa si convince di essere CAVANI, va via in contropiede e, con un destro ad incrociare, SEGNA DI NUOVO 😱

NINO D'ANGELOOOOO ZERBIIIIIIIIIN. 3-0

E ce lo dicevate che bastava una botta in testa per farvi giocare bene. QUAL È IL PROBLEMA? A DISPOSIZIONE

Finisce 3-0. Napoli che va in Finale. A centrocampo schieremo i cuolli di minchia alla brace, ma che importa? È tornato il Napoli di Mazzarri.

Vado a chiavarli a tutti quanti con la capa nel palo, ciao