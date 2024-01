Napoli, Zerbin va al Monza e promette il ritorno: «La Supercoppa è solo l'inizio»

«La Supercoppa è stata una bellissima esperienza. Ma spero sia solo l'inizio» ha detto Alessio Zerbin, esterno d'attacco del Napoli che si trasferisce al Monza in prestito secco per i prossimi sei mesi. Troverà un allenatore napoletano come Palladino: «Lo incontrerò a cena, poi domani il resto del gruppo squadra. Spalletti e la nazionale? Restano il sogno per un calciatore, ma dipende molto da me». Nelle prossime ore, dunque, l'ufficialità del passaggio in prestito dal Napoli e della firma di Popovic, altro calciatore che diventerà azzurro poi a fine stagione.