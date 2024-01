Calciomercato Napoli, Politano firma il rinnovo: 3 milioni fino al 2028

Tutto ormai pronto per il rinnovo di Matteo Politano al Napoli. L'esterno azzurro, come informato da Sky Sport, ha scelto l'azzurro dopo questi giorni di Supercoppa Italiana a Riyadh: in Arabia presente anche il suo entourage con Mario Giuffredi che ha fatto visita anche alla dirigenza dell'Al Shabab, il club arabo che avrebbe voluto portarlo già a gennaio nel campionato saudita con una offerta monstre.

Offerta, però, rispedita al mittente: Politano firmerà il contratto in settimana con il club di Aurelio De Laurentiis, un rinnovo che significa legarsi a vita all'azzurro vista la scadenza prorogata al 2028. Importante aumento di ingaggio per l'esterno campione dello scudetto lo scorso anno: Politano andrà a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. L'annuncio arriverà entro questa settimana.