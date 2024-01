Napoli, il silenzio stampa non vale sui social: «Abbiamo dato tutto, siamo orgogliosi»

Il Napoli non parla ai microfoni di SportMediaset dopo la disfatta di Riad, solo Aurelio De Laurentiis mette faccia e parole per quanto accaduto in finale di Supercoppa Italiana. Ma sui social alcuni azzurri hanno voluto comunque mandare messaggi ai propri tifosi: «Ci abbiamo creduto, ci abbiamo provato, abbiamo lottato, ma non è bastato. Rialzarsi però è sempre molto più importante che cadere. E allora a testa alta ripartiamo», ha spiegato Matteo Politano dopo il fischio finale.

Un messaggio condiviso anche da Amir Rrahmani: «Orgoglioso di essere qui stasera dopo un lungo e difficile cammino. È dura ma abbiamo dato tutto» le parole del difensore azzurro.