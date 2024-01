Calciomercato Napoli, il centrocampista Dendoncker arriva in prestito dall'Aston Villa

Si chiamerà Leander Dendoncker il quarto acquisto del Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. A sorpresa, come rivelato da Sky Sport in queste ore, gli azzurri chiudono per il centrocampista belga in forza all'Aston Villa, pronto a rinforzare la mediana di Walter Mazzarri per i prossimi sei mesi. Una operazione lampo per il club napoletano, con Dendoncker che raggiungerà l'Italia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito a Roma.

Il calciatore è nato a Zonnebeke, in Belgio, nel 1995, si è formato calcisticamente in patria con le maglie di Roeselare prima e soprattutto Anderlecht poi, prima di dare il via alla sua esperienza inglese: ha giocato con il Wolverhampton per quattro stagioni, dal 2022 invece veste la maglia dell'Aston Villa con cui ha collezionato 36 presenze in questi due anni, ma in questa stagione ha giocato poco: appena 114 minuti. In totale, in Premier League ha messo insieme 152 presenze con anche 10 gol e 2 assist. Arriverà in azzurro in prestito con possibilità di riscattarlo per una cifra intorno ai 10 milioni.