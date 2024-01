Anguissa torna a Napoli: «Ma sono frustrato per questa eliminazione»

Tempo di rientro per Zambo Anguissa, il centrocampista del Napoli atteso in queste ore nuovamente in città dopo l'avventura in Coppa d'Africa interrotta agli Ottavi di finale per mano del compagno di squadra Victor Osimhen e della sua Nigeria.

«Siamo tristi, frustrati per questa eliminazione in Coppa» ha spiegato il centrocampista azzurro appena prima di mettersi in volo da Abidjan verso l'Europa.

Da domani tornerà a disposizione di Walter Mazzarri e del Napoli per il match contro il Verona. «Come ho già detto in passato, in queste partite importanti sono i dettagli a fare la differenza» le parole del camerunese «Non eravamo pronti, abbiamo un gruppo giovane che ha commesso alcuni errori. Speriamo di uscirne migliorati da questa eliminazione, per molti di noi era la prima volta in Coppa d'Africa».