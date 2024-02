Napoli-Barcellona 1-1, Di Lorenzo ci crede: «Qualificazione ancora possibile»

«Una buona prestazione contro una squadra forte e con tanti campioni. Abbiamo avuto poco tempo ma qualcosa si è già visto. Questo è un punto di partenza importante. Ci siamo preparati in un allenamento, ma la squadra si è resa subito disponibile» queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni Prime appena dopo la fine del match contro il Barcellona.

«Sappiamo di dover fare di più, ma ce la giocheremo al ritorno. Il pareggio è stato importante, sarà dura ma ci giocheremo la qualificazione che sarebbe importante per tutti noi e per i tifosi» ha spiegato l'azzurro.

Un gol importante per il Napoli: «Osimhen per noi è importante, è un gran campione, è tornato con la testa giusta come ci aspettavamo. Ci darà una mano fino alla fine dell'anno, così come Raspadori e Simeone. Calzona ha ampia scelta».