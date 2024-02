Hamsik torna a Napoli, l'entourage: «Il momento giusto sta arrivando»

«Non abbiamo viaggiato insieme io e Hamsik. Il presidente gli ha chiesto di partecipare al pranzo Uefa e lui ha accettato. Marek come dirigente a Napoli? Forse il suo momento arriverà in futuro». A parlare è Martin Petras, membro dell’entourage dell'ex capitano azzurro diventato improvvisato protagonista del match Champions tra Barcellona e Napoli dopo il ritorno di Calzona in panchina con gli azzurri.

Il ritorno in società per Hamsik non sembra però così imminente a sentire le sue parole: «Bisogna capirlo perché è un ragazzo che per tanrti anni è stato fuori, ha due figli che hanno bisogno del papà, è importante che lui ci sia con la famiglia.

Poi lui sa meglio di noi tutti quando sarà quel momento, ma io penso che un giorno arriverà il momento del ritorno a Napoli».

«Hamsik con un ruolo come quello di Ibrahimovic al Milan? Marek saprà quello che è meglio fare per lui. Ci sono molte tematiche da risolvere, ma come ho detto, ci sarà un giorno in cui verrà a Napoli» ha spiegato Petras a Radio Crc «Sono sicuro che arriverà quel momento giusto. Le percentuali per un suo ritorno sono più alte di qualche mese fa sicuramente».