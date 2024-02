Napoli-Barcellona, Di Lorenzo in conferenza stampa: «Domani ci servirà coraggio»

Tre allenatori in una stagione. Giovanni Di Lorenzo, a Napoli, non aveva mai vissuto una stagione così. E soprattutto prima di una partita come quella di domani contro il Barcellona. «Se cambi allenatore per tre volte vuol dire che c’è qualcosa che non va. La squadra ne è consapevole, sappiamo di dover fare di più. Ci mettiamo subito a lavoro con Calzona, non siamo contenti e siamo tutti responsabili» ha spiegato il capitano, al suo posto in conferenza stampa prima della gara di Champions per portare la voce del gruppo.

«Calzona conosce già tanti di noi, questo ci facilita la vita in avvio. Può darci tanto, già oggi ha dato grande entusiasmo nello spogliatoio. Dobbiamo ripartire insieme» ha continuato Di Lorenzo «Dovremo essere spensierati e coraggiosi in notti come questa.

Il cambio allenatore ci può far svoltare. Lo vogliamo tutti. Daremo il massimo per poterne uscire. Dovremo giocarci la partita con la testa libera, si gioca a calcio per partite come quella di domani. Dobbiamo metterci tutto, poi giochiamo in casa e questo ci dà ulteriore spinta».

Cambia nuovamente la guida in panchina, non gli obiettivi stagionali: «La contestazione? È giusta, i tifosi sono liberi di farlo quando le cose non vanno bene. Noi non possiamo dirgli niente, ci stanno sempre vicino. Ma meritiamo tutti una bella notte, ci auguriamo che sia possibile già domani per svoltare la stagione».