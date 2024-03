Napoli a New York: Di Lorenzo e Meret al ristorante napoletano con l'Italia

Un po' di Napoli anche a New York. Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret sono lontanissimi da “casa” ma l'azzurroi lo ritrovano ovunque: i due calciatori napoletani sono impegnati in questi giorni con la nazionale italiana negli Stati Uniti, ma hanno potuto ritrovare il tifo napoletano ospiti da “Ribalta Restaurant”, noto locale della città più famosa al mondo che è anche punto di riferimento per tutti i napoletani lontani da casa.

Lo scatto è stato pubblicato sui social da uno dei gestori del locale, Rosario Procino, tifoso napoletano tra i protagonisti della festa scudetto azzurra di New York dello scorso anno. Con i due napoletani anche Pellegrini e Mancini.

La nazionale italiana, dopo la gara di Fort Lauderdale contro il Venezuela di giovedì, si è spostata proprio nel New Jersey: domani sera la seconda e ultima amichevole di questa sosta di campionato contro l'Ecuador alla Red Bull Arena, non lontano da Manhattan, stadio di casa dei NY Red Bull che militano in Mls.