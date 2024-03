Sarà anche sperimentale, ma nell'Italia di Spalletti non mancano i suoi pretoriani che gli hanno permesso di vincere lo scudetto con il Napoli. Giovanni Di Lorenzo partirà come sempre dall'inizio sebbene in una posizione leggermente diversa rispetto al suo standard. Jack Raspadori sarà propnto a subentrare a partita in corso; mentre Alex Meret rimarrà quasi certamente in panchina a fare il tifo per i suoi compagni di squadra e di Nazionale.

Domani sera, l'Italia affronterà la prima di due amichevoli in programma nella mini tournée organizzata in questa settimana di sosta negli Stati Uniti. Gli azzurri sfideranno il Venezuela a Miami, al Lockhart Stadium (casa dell'Inter Miami di Leo Messi). Il fischio d'inizio è fissato alle 22 (ora italiana) e quasi certamente si vedrà all'opera un'Italia sperimentale. Sopratutto rispetto ai dogmi di Spalletti. Quasi certametne, infatti, gli azzurri si schiereranno con un'inedita difesa a “tre”, quattro centrocampisti, due rifinitori ed una sola punta. Poco più di un test per il Ct che vuole provare anche variazioni sul tema (rispetto al tradizionale 4-3-3, tanto per intenderci). Nelle fila azzurre partirà dal primo minuto Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli agirà in una posizione leggermente più avanzata di quanto fa all'ombra del Vesuvio. Almeno in partenza.

Come quarto di destra, tanto per intenderci. Dettagli. Di Lorenzo, infatti, è abituato a calcare quelle zolle di campo, provando sistematicamente a dare supporto sulla catena di destra. Facile immaginare che anche Raspadori avrà un certo minutaggio. Probabilmente non dal primo minuto, ma certamente a partita in corso. Del resto Spalletti ha sempre dimostrato di tenere in grande considerazione Jack, sia quando guidava il Napoli sia da quando è salito sulla tolda della nave azzurra. In entrambe le circostanze sempre – o quasi – a partita in corso. Ma comunque senza mai lasciarlo troppo in naftalina.

Per Meret, invece, si profila una tournée da passare in panchina, ma comunque proficua per esperienza ed autostima. L'Italia scenderà nuovamente in campo domenica nello stato del New Jersey contro l'Ecuador prima di rientrare a Roma il giorno successivo.