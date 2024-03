Barcellona-Napoli, l'Analisi Ignorante: usciti a testa alta, m'è venuta 'a cervicale

Io, a scanso di equivoci, mi ero messo a testa alta, già da oggi pomeriggio.

Infatti mi è venuta 'a cervicale.

Ritorno degli ottavi di Ucl. Contro il Barcellona Light ci giochiamo le ultime speranze di una stagione da dimenticare. Gara difficile ma in fondo, cosa abbiamo da perdere?

Partiti. Ottima scelta strategica della regia televisiva, che sceglie di piazzare una telecamera su Marte, onde evitare che Adl scassi pure quella

Subito folate offensive da una parte e dall' altra. Pochi secondi e mi è già chiaro che il ritmo di questa partita è di gran lunga superiore a quello mio cardiaco.

Al tiro di Osi solo davanti a Ter Stegen mi ritrovo ormai stremato e con un filo di voce. E sono trascorsi solo 4 minuti

Ed era pure fuorigioco.

I giovanotti del Barca hanno pochi timori reverenziali.

La sfida MR6 vs Yamal ricorda un po' l' eterno duello tra il vecchio e il nuovo.

L' esperienza degli stagionati contro la freschezza dei giovani. Apollo Creed contro Ivan Drago.

Duriamo quanto Adl al corso di Bon Ton. Fermin ci grazia al 13', ma, nel giro di un minuto, con una fase difensiva più idonea per una bisca clandestina che per un ottavo di Champions, prendiamo due dico DUE gol uno areto 'a nato. 1-0 e 2-0 MAMAMAMAMAMA

MA MANNAGGIA TUTTE LE COSEEEEE 😤

Il guardalinee non segnala il fuorigioco e, per effetto di ciò, quasi ci ammazzano a Pornotka. E il bello è che Christensen non viene manco espulso

MA C È VITA NELLA SSC NAPOLI

Affondo di Politano, in mezzo per Rrahmani in inspiegabile proiezione offensiva, va di sinistro (?)

AMIIIIRRRR segna uno di quei gol che Capefrittata normalmente sbaglia ed è 2-1. SI RIAPRE TUTTO

Gli azzurri si ringalluzziscono. Cross di MR6 testa di J-DI LO, Ter Stegen prodigioso con la mano di richiamo

I minuti scorrono mentre Osimhen riesce a trovarsi in fuorigioco pure quando và al cesso e si va al riposo sul 2-1

Sintesi di questo primo tempo: ho sudato più io sul divano che Anguissa in campo.

Ripresa

Kvara per poco non ci regala un sogno, mentre Araujo sfregiato dalla mascherina di Vittoriuccio Sasamèn che è tipo i berretti dei Peaky Blinders, butta il sangue ma mai abbastanza.

UÈ PESTONE SU OSI IN AREA

Ma per l' arbitro, che poi è un Orsato olandese coi capelli liccati da una vacca è tutto buono. Mo, lascia stare che tanto lo sbagliavamo perché non li sappiamo tirare, ma questo era un rigore talmente netto che ce lo avrebbero fischiato anche contro l' Inter.

L'Analisi Ignorante su Facebook

Olivera è entrato in carrozzina e Yamal lo burla. Più che altro, è tutto il Barca che straripa.

Ci tiene a galla Meret, poi c è un gol loro in evidente fuorigioco per il quale COMUNQUE si attende la conferma del Var AH QUINDI ESISTE? E DOVE ERA SUL CONTATTO SU OSI?!?

Con la forza della disperazione, gli azzurri creano la palla del destino che finisce sulla capoccia di Mastro Lindstrom.

Il quale chiarisce come mai, ben tre allenatori diversi, gli abbiano concesso meno spazio che a Zerbin.

Gol sbagliato, gol subito. Azione da calcetto loro. Palla a Lewa. 3-1. Sipario.

Ciao Champions, Ciao Mundialito per club, stagione senza più obiettivi già a marzo. Chissà se Pappy Meravigliao avrà capito che 'o sparagno Nunn è mai guaragno

Vado a fermare Adl che per sfogare la rabbia è passato a pestare anche i microfonisti, ciao