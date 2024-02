Se Sparta piange, Atene non ride. Il Barcellona però rispetto al Napoli domani sera può vantare due frecce in più nella faretra di Xavi. Il tecnico blaugrana ha recuperato in extremis sia Joao Felix, sia il capitano Sergi Roberto. Il primo sembrava destinato al forfait per via di un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ai box da quattro turni in campionato.

APPROFONDIMENTI Calzona nuovo allenatore del Napoli Milicic coach Gevi: «La Coppa e Napoli» Gattuso, c'è l'esonero dopo la sconfitta contro il Brest

Ed invece il portoghese ha avuto un recupero lampo ed è tornqato disponibile per la sfida di Champons di domani sera al Maradona. Copia-incolla anche per il capitano che si è gettato alle spalle un problema muscolare e proverà a dare il suo apporto nel primo round contro il Napoli.

Probabilmente comunque entrambi partiranno dalla panchina. Xavi nonostante le assenze conferma il tridente al cospetto degli azzurri che dovrebbero schierarsi a specchio con il nuovo nocchiero Calzona.

Osservato speciale ovviamente sarà Lewandowski che agirà al centro dell'attacco catalano. Occhio anche all'astro nascente Yamal, appena 16 anni ed un talento grezzo che già si sta mettendo in mostra con i blaugrana.