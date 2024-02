Napoli-Barcellona, torna Osimhen: la prima volta in azzurro nel 2024

La prima volta del 2024 con la maglia del Napoli. Per Victor Osimhen quello di stasera è come un nuovo esordio azzurro, il primo match con il club del nuovo anno. L'ultima volta, infatti, il nigeriano si era visto lo scorso anno: il 23 dicembre a Roma, nella sconfitta contro i giallorossi che aveva allargato la crisi. Poi la squalifica e l'addio anticipato: c'era ancora una gara da giocare prima della Coppa d'Africa, ma la squalifica lo aiutò a salutare tutti con qualche giorno d'anticipo sul calendario che il club aveva previsto.

Compleanno a Lagos, capodanno anche, poi l'avventura in Coppa prevista con la Nigeria e quel lungo viaggio fino alla finale, persa con la Costa d'Avorio proprio sul più bello.

Anche il rientro in città era stato complicato, tra l'aereo perso a Istanbul e l'arrivo in ritardo. Insomma, una sorta di “Mamma ho perso l'aereo” in salsa tutta napoletana che non era bastato però a far sorridere.

Qualche tifoso avrebbe voluto vederlo anche contro il Genoa. E forse le cose potevano andare diversamente. Walter Mazzarri se lo starà chiedendo oggi, sicuramente se lo chiede Francesco Calzona: pronti via l'ha subito schierato, perché come ha spiegato ieri «...questo Napoli non ha bisogno di chiacchiere, ma di fatti». E così sia. Per Osimhen si torna a fare i conti anche con i numeri: fin qui nelle sue 18 partite azzurre stagionali appena 8 gol. Uno solo in champions. Di certo il nigeriano vorrà riempire la casella lasciata vacante da troppo.