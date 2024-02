Napoli-Barcellona, i tifosi: «Calzona farà meglio di Garcia e Mazzarri»

Sale la febbre Champions League all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona: il “nuovo” Napoli di Francesco Calzona ospita i campioni di Spagna del Barcellona per l’andata di questi ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Già dalle prime ore del pomeriggio, i tifosi azzurri hanno iniziato a posizionarsi in fila all'esterno dei vari settori dell'impianto di Fuorigrotta. Gli occhi, oltre che sulla grande sfida, sono ovviamente sulla nuova guida tecnica di Kvaratskhelia e compagni: «Speriamo che Calzona faccia meglio di Garcia e Mazzarri. Dispiace per l'allenatore toscano, continueremo a tenerlo nel cuore», concordano Luca, Tommaso e Giovanni.

«Speriamo questa sera di vedere un cambio di rotta: i giocatori devono capire che giocano per il Napoli. Il cambio in panchina è una lotteria, ma vogliamo sperare in bene», prosegue dall'esterno dei distinti Antonio. «Mazzarri non meritava di essere mandato via a ventiquattro ore da una partita così importante, ma il presidente ci ha ampiamenti abituato a questi coup de théâtre», la sentenza di Franco.

«Ci affidiamo a San Gennaro: solo lui ci può salvare in questo momento». «Restiamo positivi: le novità portano sempre buon augurio», commenta carica di speranza Iolanda, a capo di un folto gruppo di tifose.

Insomma, nonostante il momento più a ombre che luci la fiducia non abbandona il popolo azzurro. E i pronostici? «Vinciamo due a uno», rispondono a sorpresa i tifosi interpellati. Quasi come se si fossero già messi d'accordo.