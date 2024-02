Napoli-Barcellona, c'è Hamsik: l'ex capitano con De Laurentiis al pranzo Uefa

Napoli e Barcellona non sono ancora in campo, ma al ristorante sì. Aurelio De Laurentiis e Joan Laporta si sono infatti incontrati con le rispettive dirigenze a Posillipo per il tradizionale Uefa del giorno gara per scambiarsi i saluti e fare gli onori di casa in vista di questa sera e del big match del Maradona.

La presenza di spicco, però, è quella di Marek Hamsik: l'ex capitano azzurro è arrivato in città in mattinata direttamente dalla Slovacchia, da Capodichino è stato trasportato direttamente a Posillipo per poter rivedere il suo ex presidente, invitato proprio da De Laurentiis.

Questa sera Marek sarà al Maradona per assistere da vicino al big match europeo, partita d'esordio per Francesco Calzona che lui aveva portato nella nazionale slovacca ad agosto 2022. Le voci di un ritorno a Napoli dello slovacco - ma da dirigente - non si sono fermate dopo l'ammissione del neo allenatore napoletano di volerlo al suo fianco anche in questa nuova esperienza.