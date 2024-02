Napoli-Barcellona, 50 alunni di Quarto ospiti al Maradona per il big match di Champions

Il Napoli stasera, in occasione del match di Champions League contro il Barcellona per gli ottavi di finale europei, ospita in tribuna azzurra i giovani studenti della Scuola Secondaria di primo grado Gobetti-De Filippo di Quarto.

Saranno circa 50 gli alunni delle classi 1 G e 1 H presenti al Maradona per il match contro i blaugrana, accompagnati in questa esperienza da quattro docenti docenti, guidati dal sindaco della cittadina flegrea Antonio Sabino.

I protagonisti saranno sugli spalto dell'impianto di Fuorigrotta accolti dai dirigenti dell'area ospitalità del Napoli. Una felice tradizione, ormai: a ogni gara interna, infatti, il club azzurro apre le porte dello Stadio Maradona alle scolaresche dell'area metropolitana