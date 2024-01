Napoli-Inter 0-1, l'Analisi ignorante: Pechino remastered edition

Tutto si può dire agli Arabi tranne che non abbiano buongusto e senso della misura. Una presentazione che manco le Olimpiadi intergalattiche per Napoli-Inter di Supercoppa.

Il fischio d'inizio è preceduto dalla notizia della morte di Gigi Riva, per il quale (caso più unico che raro) verrà osservato un minuto di silenzio ad inizio ripresa

Nell' incerottato Napoli, Nino D'Angelo Zerbin si è ripreso dopo la botta in testa a seguito della quale si era convinto di essere Cavani. Ora è convinto di essere Zuniga, per cui Mazzarri lo dirotta sulla sinistra

Partiti. Primi 13 minuti a nostro favore, anche se senza produrre occasioni.

Poi sale in cattedra l' Inter con DI MAAAAARGH sul cui sinistro la vedo dentro.

Poi Di Marco si autoassegna un calcio d'angolo.

Ah, anche guardalinee (leggetelo con la voce della Silvani)

OSPINA VIBES con Eminem Gollini che esce un po' per ogni dove. Intanto mi segnalano dalla regia che sono passati già 15 minuti e ancora non hanno fischiato rigore all' Inter. Ma è legale questa cosa? 🤔

I nerazzurri cominciano il fortunatissimo gioco che sta facendo impazzire l' Italia: MASSACRIAMO KVARA sotto gli occhi dell' arbitro

Calha impegna Gollini con un tiro violento. Poi Mikicazz dalla distanza. Alto.

Ora è assedio

Mazzarri "Non ci sto! Andiamo via!". Dove vai, Mazzarri? Io sto buttando il sangue e tu te ne vuoi andare?!? RESTA QUIIIIII😱

In una competizione normale Calhanoglu sarebbe già sotto la doccia ma questo è il Multiverso della MAROTTA LEAGUE e così il turco con le orecchie al rovescio, al terzo fallaccio, è finito sul referto lo stesso numero di volte di Contini

E ovviamente , giallo a Rrahmani al PRIMO FALLO LO SAPEVO SIETE CARTA (da culo) CONOSCIUTA🤬

E quando dico siete intendo tutti tranne CHIFFIIIIIII

Finalmente ammonito anche Calha, che il secondo giallo lo prenderà tra tre anni e mezzo

Andiamo al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: è l' anno dell' Inter. Lo dicono anche gli arbitri

Probabilmente i sauditi pensavano che Ciao Gigi fosse una pubblicità. Fermo restando questo, i fischi durante l' omaggio a Rombo di Tuono sono la fotografia ideale del calcio ad immagine e somiglianza di Gravina 🤮

Intanto apprendiamo che il problema di Riyad secondo il Telecronista Mediaset è IL CIAFFICO

Ripresa. Napoli parte in crescita. Primo intervento di Sommer su bel tiro di Kvara

Rapuano adesso i cartellini li caccia. Il problema è che non può ammonire uno dell' Inter, senza poi ammonire ad cazzum uno del Napoli. E così Simeone si becca un giallo che BAH

WALTERONE passa alla difesa a 5 È IL MAZZARRISMO. Ma la partita, sin qui gradevole, viene guastata dall' inetto Rapuano che estrae il secondo giallo per

Il Cholito, sul quale non entro nel merito, dico solo che, con lo stesso metro, Calhanoglu a quest' oradoveva essere IN CARCERE. Napoli in 10 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Fuori anche Kvara e Positano. Il nostro riferimento offensivo è ora STARACE

METTETE JJ TREQUARTISTA

Ci chiudiamo dietro col fiero proposito di portarla ai rigori. L' Inter domina ma Lautaro pare pat'm in ciabatte e Thuram è in versione Lukaku nelle partite decisive. LA GARRA MAZZARRA. Non si sa come ma resistiamo.

Intanto, dato che la Supercoppa in Cammellandia non aveva fatto abbastanza cagare, ecco inquadrati i Flusgamer in Tribuna.

Mentre Mastro Lindstrom tenta un gol che, se gli entrava, gli avrebbero dovuto dedicare lo Stadio di Riyad

Poi il Napoli si ricorda che soffrire per 90 minuti per poi perdere nel recupero è effettivamente una cosa proprio da Napoli. Per cui, Lobo non spazza PERCHEEEEE' cross da destra, velo, Lautaro. Gol. 1-0. ADDIO

Pacata l' esultanza dell' imparziale Telecronista Mediaset cui mancava solo gridare PAZZA INTER AMALA

Finisce 1-0 nel tripudio di (mangiati il) Limone Inzaghi, che festeggia un'impresa straordinaria: vincere in 12 contro 10, contro il Napoli B che poi è diventato Napoli C, con solo una dozzina di aiuti arbitrali a favore.

Amarezza Napoli, che tuttavia può andar fiero della prestazione. In queste condizioni, veramente difficile fare di più.

Vado a verificare che dei tre orologi ne sia rimasto almeno uno a Mazzarri che per come stanno gli interisti stasera è capace che hanno fatto cappotto, ciao