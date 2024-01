Simeone espulso nel secondo tempo per doppio giallo, il fallo su Acerbi e le proteste: cosa è successo

Episodio chiave durante la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Al minuto 60' Giovanni Simeone è stato espulso per doppia ammonizione. Pochi minuti prima aveva rimediato il giallo e all'ora di gioco è arrivata l'espulsione per fallo su Acerbi. Deciso l'arbitro nella sanzione. Mazzarri e tutta la panchina azzurra non hanno fatto mancare le loro proteste per la decisione del direttore di gara