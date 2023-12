Napoli-Inter in cinque meme: l’abbraccio di Lautaro a Lobotka tra rugby e... Sanremo

Oggi anche noi ci siamo svegliati polemici. Fin qui non lo eravamo mai stati? Giusto. Questo spazio è sempre stato dedicato solo alle prese per il cu...? Giustissimo. Ora però siamo furiosi, proprio come voi. Perchè nessuno ci ha avvisati che l’Inter, prima di arrivare a Napoli, si era fermata sulla casella “Imprevisto - sei immune dai fischi dell’arbitro”? Che sia fatta giustizia. E che le regole del Monopoly siano uguali per tutti. Via con i - pochi, ma buoni - meme post intossico!