Napoli-Inter, Zerbin gioca e poi va al Monza: «Tornerà a fine stagione»

«Chi vince? In una finale siamo al 50 e 50 di possibilità, ma dobbiamo fare di tutto per vincerla» dice Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli che è pronto a affrontare l'Inter in finale di Supercoppa Italiana ««Noi siamo rimaneggiati, con la defezione anche di Mario Rui che sarà in panchina ma non è al meglio per un problema di vesciche. bbiamo diversi assenti, compresi Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa».

Da domani si tornerà a pensare al mercato. Zerbin è pronto a dire sì al Monza: «Se dovesse andare via in prestito secco, poi tornerebbe alla base a fine anno. È qualcosa ancora non decisa, vedremo nei prossimi giorni» ha continuato Meluso a SportMediaset. Ma nel frattempo giocherà titolare «È un giocatore di qualità e gamba, ha progressione e forza fisica. La scelta è caduta su di lui per non schiacciarci troppo dietro. Mazzarri sceglie sempre con cognizione di causa, una scelta che condivido in pieno».