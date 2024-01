Mourinho al Napoli, parla Mendes: «Non avrà problemi a trovare squadra»

«Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi». Le parole sono di Jorge Mendes, il super agente portoghese che è tornato a parlare in queste ore dello Special One, esonerato la scorsa settimana dalla Roma dopo quasi tre stagioni in giallorosso. Il futuro dell'allenatore ora è tutto da scoprire, ma nelle scorse ore anche la pista Napoli è sembrata poter prendere forma vista la necessità del club di trovare una nuova guida tecnica per il prossimo anno.

E visti anche i rapporti ottimi che ormai da anni intercorrono tra lo stesso Mendes e Aurelio De Laurentiis, a telefono nelle ore successive all'esonero dalla Roma. «José è un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club» ha spiegato Mendes nell'intervista a Record di queste ore. Mourinho ha rifiutato l'Al Shabab in Arabia Saudita in questi giorni preferendo attendere nuove occasioni in Europa tra qualche mese.