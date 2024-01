Mourinho in via del Corso con sciarpa e cappellino, selfie con un tifoso della Roma: «Vi voglio bene»

Un cappello nero, una sciarpa in pendant e un maglioncino bianco. La cornice era via del Corso, nel centro di Roma e il protagonista José Mourinho. L'ex allenatore dei giallorossi oggi pomeriggio, a poche ore dall'esordio di Daniele De Rossi da tecnico della squadra, era nella famosa via dello shopping della Capitale. Qui è stato riconosciuto da un tifoso che gli ha chiesto una foto dopo averlo ringraziato per ciò che ha fatto con questi colori. «Vi voglio bene», la sua risposta, dimostrando ancora una volta il suo legame con questa piaazza che sarebbe andata con lui fino all'inferno.

Il post del tifoso



«Vedi a volte il destino? - ha scritto Alessio sul suo profilo Facebook - Una boccata d’aria per via del Corso a poche ore dall’esordio di mister Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa.

All’improvviso qualche fotografo e un po’ di persone troppo coperte per la temperatura quasi primaverile di oggi. In mezzo al gruppo José Mourinho: un cappellino, una sciarpa e un maglione bianco. Dirgli un “grazie di tutto” e chiedergli una foto, è stato semplicemente un gesto dovuto. La sua risposta, il suo “vi voglio bene”, è il segno tangibile di quanto Roma e i romanisti lascino sempre il segno. Grazie e in bocca al lupo per tutto, Mou! Daje Roma daje!»