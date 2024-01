Mourinho in Arabia? Lo Special One apre all'Al Shabab

Altro che Napoli. La pista José Mourinho - dopo l'esonero con la Roma di inizio settimana - porterebbe a tutt'altri lidi: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, per il portoghese potrebbero aprirsi le porte dell'Arabia Saudita: da parte di Mourinho c'è stata un'apertura alla proposta dell'Al Shabab, bisogna ora vedere se le parti troveranno un'intesa sui numeri e la durata dell'accordo visto che il club saudita ha bisogno immediatamente di un nuovo allenatore.

Oltre a Mourinho, nella lista dell'Al Shabab ci sarebbe anche Dejan Stankovic, ex giocatore proprio del portoghese. Nelle scorse ore il nome dell'allenatore portoghese era stato accostato anche al Napoli: tra il suo agente Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis il contatto c'è stato, una telefonata per mettere al corrente il club azzurro dell'eventuale disponibilità dello Special One. Se Mourinho dovesse trovare un accordo in tempi rapidi con l'Al Shabab - che sembra aver nel frattempo abbandonato la pista Politano - si ritroverebbe subito da avversario la Roma in amichevole il 24 gennaio.